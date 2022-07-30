İhtimal 300 milyonda birdi: Piyango talihlisi 1,28 milyar dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’de Mega Millions piyangosunda bir kişi 1,28 milyar dolar kazanarak şans oyununun tarihindeki en büyük ikinci ikramiyenin sahibi oldu.

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Talihli, Illinois eyaletinden satılan bir bilete isabet eden büyük ikramiyeyi ister 747,2 milyon dolar olarak tek seferde isterse de tamamını 29 yıllık taksitlerle alabilecek.

Önceki çekilişteki sayıları tutturan olmadığından büyük ödül geçen haftalar boyunca giderek yükselmişti. En son 15 Nisan’daki çekilişte büyük ikramiye kazanılmıştı. Ödül biriktikçe oyuna ilgi de arttı.

Dünkü çekilişten sonra biriken ödülü altı rakamı da bilen şimdilik ‘gizemli‘ talihli kazandı.

Altı rakamı birden tutturmak zor çünkü bu çok düşük bir ihtimal: 300 milyonda bir.

Kıyaslama yapmak adına, istatistiki olarak bir ABD’liye yıldırım çarpma ihtimali 3 binde bir, vahşi bir hayvan tarafından öldürülme ihtimaliyse 1,4 milyonda bir.

Mega Millions tarihinin tek kişiye çıkan en büyük ödülü 2018’de 1,5 milyar dolarlık ikramiye olmuştu.