İhsan Çaralan: Yarım yüzyıldan fazla bir zaman geçmesine karşın, iki konuyu her yıl yeniden tartışıyoruz

Üzerlerinden yarım yüzyıldan fazla bir zaman geçmesine karşın, iki konuyu her yıl yeniden tartışıyoruz. Bunlardan birisi 1960’ların “gençlik hareketi” öteki ise “işçi sınıfı hareketi”dir. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamları etrafında nasıl 50 yıldır ’60’lı yılların antiemperyalist mücadelesini tartışıyorsak, 52 yıldan beri de 1963’te Kavel greviyle başlayıp 15-16 Haziran 1970’te zirvesine ulaşan dönemin dersleri etrafında işçi sınıfımızın bugünkü mücadelesinin sorunlarını tartışıp yeni derseler çıkarmaya çalışıyoruz.

Yarın 15-16 Haziran direnişinin 52’nci yıldönümü! İleri işçi çevreleri, mücadeleci sendikalar ve sendikacılar, geleceklerini işçi sınıfının geleceğine bağlaşmış devrimciler, sosyalistler yarın ve sorasıdaki günlerde 60’lardan beri süren işçi sınıfı mücadelesinin muhasebesini yapıp bugünkü görevlerini yeniden tartışacaklar.

İhsan Çaralan’ın yazısı