İhsan Çaralan: Toplumun tüm dinamik güçleri ortak aday istiyor

Henüz resmen ilan edilmese de Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayının, anayasa ne diyor, hukuk insanları nasıl yorumluyor diye bakmadan YSK da bastırılarak üçüncü kez Erdoğan olacağı anlaşılmaktadır.

Gerek Millet İttifakı gerekse Emek ve Özgürlük İttifakının ise Cumhurbaşkanı adaylarını Şubat ayının ilk yarısı içinde ilan etmesi bekleniyor.

Ancak muhalefet cephesinin Cumhur İttifakının adayının karşısına “ortak aday”la çıkması isteniyor. Bu istek sadece ittifaklar içindeki partilerden de gelmiyor. İktidarın arka bahçesi olmayan sendikal çevrelerden, emek ve meslek örgütlerinden, kadın ve gençlik hareketinden, çevre hareketinden aydın ve demokrat çevrelerden, tek adam rejiminin ülkeyi nasıl karanlık bir tünele soktuğunun farkında olan ve seçimin tek adam rejimine son vermek için önemli bir fırsat yarattığının farkında olan toplumun tüm dinamik kesimlerinden geliyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı