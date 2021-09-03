İhsan Çaralan: Tek adam yönetimi öğrencileri, öğretmenleri virüse emanet ediyor!

Elbette ki mevsim değişikliği, virüsün yeni varyantlarının daha bulaşıcı ve öldürücü olması yüz yüze eğitimden vaz geçelim demek anlamına gelmemelidir.

Tek adam yönetimi, geçmişte okulları kapatarak, “pandemi koşullarında eğitimi nasıl yürütürüm”ün derdinden kurtulmuştur! Bugün de yüz yüze eğitimin pandemi koşullarında sürdürülmesin önlemlerini almak yerine “Okulları açıyoruz” dışında pandemi koşullarında eğitimin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için almadıkları önlemlere rağmen yüz yüze eğitimin karşısındaki rahatlıklarına bakınca, “Hele bir başlayalım, virüsün yayılması artarsa kapatırız” taktiğini benimsedikleri anlaşılmaktadır.

Ne yazık ki, tek adam yönetimi almadığı önlemlerle öğrencileri, öğretmenleri, okullardaki yardımcı personeli virüse emanet ediyor!

Ancak bu taktik artık sökmeyecektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı