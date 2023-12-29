İhsan Çaralan: Sonraki adım asgari ücreti tümden kaldırmak

Son bir ayda yaşananlar açıkça göstermektedir ki tek adam rejimi asgari ücretin yasalar tarafından belirlenen bir kurul tarafından belirlenmesinden rahatsızdır. Ve bunu kaldırmak istemektedir. Tabii ki sonraki adım asgari ücreti tümden kaldırmaktır. Ancak bunu şimdilik yasa ve kuralları tanımayarak yapmaktadır. Ama önümüzdeki dönem asgari ücretin kaldırılmasının tartışmaya açılacağı bir dönemdir!

Nitekim iktidarın yarı resmi yayın organı Yeni Şafak asgari ücretin kaldırılması için işaret fişeğini ateşlemiştir.

26 Aralık günü Yeni Şafak’ta çıkan köşesinde “Asgari ücret ezeli ve ebedi bir uygulama değil” diyen Yusuf Dinç; “Gene de eldeki veri budur. Şimdi bu görünümü bozmak gerekiyor. Bozmanın yolu ise anlamlı gelse de ne bölgesel ne de sektörel asgari ücret önerilerinde gizli. En etkin yol asgari ücreti kaldırmak. Hatta asgari ücreti kaldırmak için doğru bir zamandayız…” diyerek asıl amacını açıklıyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı