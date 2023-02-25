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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: RTÜK, halkın haber alma özgürlüğüne ceza kesiyor

RTÜK, gerçekleri haber yaparak tek adam yönetimini rahatsız eden kanallara ceza yağdırmada ne deprem ne acı ne yas dinliyor.

Pazartesi günü haftaya, TELE 1’in RTÜK’ün “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün karartılması kararına TELE 1’in itirazının mahkeme tarafından reddedilmesi ile başladık. Perşembe gece yarısında karar uygulamaya sokuldu.


Çarşamba gününe ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Ekşi Sözlük’e “erişim engeli” getirdiği haberiyle uyandık.

Çarşamba günü aynı zamanda RTÜK’ün TELE 1, Halk TV ve Fox TV’ye ceza yağdırdığı gün oldu.

İktidarın havuz medyası dışındaki medyaya karşı cezalandırıcı tutumu, önceki gün Malatya’da Halk TV Muhabiri Ferit Demir’e yönelik iktidar taraftarı bir kişinin çekiçle saldırmasına kadar da uzandı!

RTÜK’ün verdiği cezaların şu kanala bu kanala verildiğini söylüyoruz ama gerçekte cezalar sadece Halk TV, TELE 1 ve FOX TV’ye değil gerçekleri yazmaya, göstermeye çalışan, havuz medyası içinde olmayan tüm TV’lere, tüm medyaya kesiliyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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