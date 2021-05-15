İhsan Çaralan: Peker’in amacı kendisini kurtaracak bir uzlaşma için iktidar sahiplerini sıkıştırmak

Ortaya atılan iddialar ve ortalığa dökülen ilişkiler, bir yanıyla Susurluk skandalıyla bağlantılara işaret ederken, öte yanıyla da Susurluk skandalına “çocuk oyuncağı”ymış dedirtecek yeni ilişkilerle karşı karşıya olacağımızı gösteriyor.

Sedat Peker hiç kuşkusuz itiraflarıyla, “mafya-devlet-siyaset-sermaye, uluslararası ilişkiler” boyutu olan bir organize suç örgütünün açığa çıkmasını istemiyor. Tersine onun amacı, kendisini kurtaracak bir uzlaşma için iktidar sahiplerini sıkıştırmak. Ama açtığı “Pandora’nın Kutusu”, onun amaçlarını aşan gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacak gelişmelerin önünü açmış görünmektedir.

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Bu da Peker karşısında; Soylu’dan Bahçeli’ye, Kalın’dan Ömer Çelik’e cümle “as oyuncular”ın “kaleye” böyle hızlı bir biçimde geçerken, savcıları da, konuya yönelik soruşturmadan uzak tutmaları, kutudan çıkacak olan “kötülüklerin” ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı