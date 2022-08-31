İhsan Çaralan: Peker ifşaları AKP’de hareketlilik yaratmamıştı ama şimdi sarayın içinde

15 aydan beri Peker’in; gerek kendisinin içinde bulunduğu gerek tanık olduğu gerekse kendisine ulaştırılan belgelere dayanarak yaptığı ifşalar karşısında savcıların, bürokrasinin ve yandaş medyanın “kımıldamadığı”na tanık olduk. Oysa bugüne kadar, sıkıcı bir tekerlemeye dönüşse de az çok demokratik normların geçerli olduğu her ülkede “Bakan, hükümet düşürecek” skandallar karşısında yandaş medyadan bürokrasiye, savcılardan AKP içine bir hareketlilik olmamıştı!

Çünkü bu sefer Peker’in ifşaları; sermayenin kabesi Borsa İstanbul’dan Cumhurbaşkanı danışmanları üstünden “Saray”ın içine kadar uzandı. Nitekim birçok muhalefet partisi önceki gün; SPK Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakcı hakkında rüşvet almak ya da rüşvete aracılık etmekle, Hürriyet Gazetesinin Ekonomi Şefi Burak Taşçı ve Berat Albayrak’ın ağabeyi Turkuaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak hakkında da borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.

İhsan Çaralan’ın yazısı