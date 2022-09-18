İhsan Çaralan: Ortada sosyal konut projesi var mı?

Bizzat Cumhurbaşkanının açıklamasında “608 bin TL’den başlayan fiyatlarla denilerek bir pazarlamacılık taktiğiyle başlatılan kampanyada, yılda iki kez memur maaşlarına yapılan zamlar, dolayısıyla enflasyona bağlı olarak artırılacak aidatlarla ödeme yapılacak. Dahası, ortada proje bile yokken, konutun yeri dahi belirlenmeden kurada “kazananlar”, konutun fiyatının yüzde 10‘unu peşin ödeyecek!

Soruna az çok emekçiden yana bakanlar, ‘Emekçiler bu aidatları ödeyemez’ diyorlar. Ama Şehircilik Bakanı Murat Kurum, emekçinin aidatları nasıl ödeyeceğinin formülünü verdi: “(Emekçinin) 5 bin 500 lirayla bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor ki 1 yıl siz de takdir edersiniz ki vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir!”

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Öyle ki, kira ödemekten bunalmanın ötesinde artık kirayı ödeyemeyip ev sahibi tarafından kapının önüne konulma korkusu içindeki emekçilerin, “Hele bir başvuralım gerisini sonra düşünürüz” diyerek kuyruğa girdiği anlaşılmaktadır.

Emekçiler sıraya girmektedir ama bu kampanyanın başlamasından beri ortaya çıkan gerçekleri dikkate alan konunun uzmanları (inşaat mühendisleri, şehir planlamacıları, ekonomistler, deprem uzmanları…) üstünde çalışılmış, proje denilebilecek bir hazırlığın olmadığını belirtiyorlar.

İhsan Çaralan’ın yazısı