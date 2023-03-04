İhsan Çaralan: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı geri dönülemez görünüyor

Evet önümüzdeki iki gün daha İyi Parti ve Millet İttifakının içindeki gelişmeleri tartışacağız. Pazartesi günü ise herhalde “Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu”na karar verilecek. Burada önümüzdeki iki günde İyi Partide yapılacak toplantılar önemli görünüyor. Çünkü Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş’ı masaya sürmesini Kılıçdaroğlu reddedince geride tek adayı kalıyor, o da Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi artık olanaklı görünmemektedir.

Tabi eğer Akşener masadan kalkıp “Şartlar değişti. Ben de artık başbakan değil cumhurbaşkanı olmak istiyorum” demezse! Bu mümkündür.

Eğer bu gelişme olursa Millet İttifakı artık bugüne geldiği gibi süremez.

Ama böyle bir tutum İyi Parti için de büyük bir handikaptır, siyasi bir intihardır! MHP, AKP ve Cumhur İttifakı için “Zafer naraları atacakları” bir durumdur.

Ancak ülkenin içinden geçtiği sürecin özellikleri, halkın siyasi bilincindeki gelişme dikkate alındığında İyi Partiye oy verecek kitlelerin bilincinin de böyle bir durumda İyi Partinin yönetimini aşan bir tutumla Cumhur İttifakının zafer çığlıklarının “Pyrus Zaferi” ağıdına dönüşmesi sürpriz olmayabilecektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı