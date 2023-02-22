İhsan Çaralan: İktidarın iki ortağı kader planında hemfikir

Erdoğan-Bahçeli ikilisinin ziyaretleri sırasında Maraş’ta konuşan Erdoğan Hatay’daki konuşmasının benzerini tekrarlarken Bahçeli kendi tarzında konuştu.

İktidarın depremin arkasından müdahalesini övdükten sonra sözü depremin nedenini de geçerek anlamına getiren Bahçeli; “Çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur, çok sayıda vatandaşımız yaralıdır. Başımız sağ olsun diyorum. Bu büyük felaket mucizelerle anlamlı kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum” diyerek iktidarın depreme müdahale tutumuna açık ve tam destek verdiği gibi bundan sonra yapacakları için de açık çek verdi.

Bahçeli’nin bu konuşması elbette Cumhur İttifakının büyük ortağı Erdoğan’ın deprem bölgesine yaptığı önceki ziyaretinde depremde ölen ve yaralanan on binlerce insanın başına gelenleri “kader planı” olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan’ı hatırlattı. Demek ki; iktidarın iki ortağı da sadece depremden sonra yapılan müdahalelerin kusursuzluğunda değil on binlerin enkaz altıda kalmasının nedeninin rant temelli kentleşme planlarının ve gözü kârdan başka bir şey görmeyen müteahhitçiliğin, rüşvetçi resmi görevlilerin, “imar afçısı” siyaset bezirganlarının… el birliği ile yaptığı “çürük binalar”dan oluşan kentçiliğin olmadığında ama bu felaketin aslında içinde “sırları” da barındıran bir “kader planı” olduğunda da hemfikirler!

İhsan Çaralan’ın yazısı