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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Hak arayan işçilere karşı patronların elinde silaha dönüşen Kod 29

Koronavirüse karşı mücadele kapsamında, işten çıkarmanın yasaklandığı ve 1 yılda yaklaşık 200 bin kişinin de Kod 29’dan işten çıkarıldığı dikkate alındığında, şu açıkça görülmektedir ki, patronlar Kod 29’u sadece istismar etmemiş, virüse karşı mücadeleyi işçileri tazminatsız olarak işten çıkarmanın fırsatına da dönüştürmüşlerdir.

Son aylarda gerek Kod 29’dan atılan işçilerin gerekse emek kamuoyundaki tepkilerin yoğunlaştırılması karşısında SGK, ‘İşten çıkarma yasağının‘ uygulandığı pandemi döneminde, hak arayan işçilere karşı patronların elinde bir silaha dönüşen Kod 29’a dair yeni bir düzenleme getirmek zorunda kaldı. Ancak SGK’nin bu değişikliği, ‘Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod 29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlemek‘ gibi, pratikte patronların kolayca aşacağı bir değişiklikten ibaret kalmıştır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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