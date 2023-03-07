İhsan Çaralan: Fanatik bir grubun marifeti değil, organize bir saldırı

Pazar günü Bursa’da oynanan Bursaspor-Amedspor maçında ülkenin en tehlikeli sosyal-siyasal fay hattını harekete geçirmek isteyen güçler sahneye çıktı.

Cumartesi gecesi Amedspor takımının oyuncu yöneticilerinin kaldığı otelin önüne gelen bir grup, otel önüne gelip ırkçı sloganlar atıp tehditler savurdular. Mehter marşı çadırdılar. Çatapat patlatıp ırkçı-şoven çevreyi kışkırtmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama, en küçük bir basın açıklamasına bile polis ordusuyla müdahale eden emniyet bu provokasyon girişimini görmezden geldi, provokatörlere adeta elinizden geleni yapın biz görmüyoruz, duymuyoruz dedi.

Bu görmeme ve duymama halinin maç günü de sürdüğü görüldü.

Bir gece önce otel önünde ırkçı şoven provokasyonu organize eden güruhun girişimlerinin maç günü tribünlere hatta sahaya yansıyacağı besbelliydi.

Nitekim daha maç başlamadan tribünlerde JİTEM’in tetikçisi, faili meçhul cinayetlerin sembolü “Yeşil”in, sokakları terörize etmenin sembolü “Beyaz Toroslar”ın posterleri açıldı. Bir grup sahaya inerek Amedsporlulara saldırdı. Sahaya bıçak, mermi, taş, su şişesi… stada sokulması yasak ne varsa yağdı!

İhsan Çaralan’ın yazısı