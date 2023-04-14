İhsan Çaralan: Erdoğan boşluğu küfürle dolduruyor

Seçim sathı mailinde son düzlüğe girilirken halka hiçbir yeni özgün vaatte bulunamayan Erdoğan, bu önemli handikabını söylemdeki hakaret ve küfür dozunu artırarak kapatmaya çalışıyor.

Erdoğan bunu her zaman yapıyor, ne zaman sıkışsa böyle yapıyor denebilir. Böyle diyenler haklı da olur. Ama bu seferki sıkışıklık AKP için bir varlık yokluk sorunu olması nedeniyle bu hakaret ve küfür üslubunun sadece üslupta kalmayacağını da gösteriyor.

(…)

Önceki gün Ankara’da Gar-Kızılay Metrosu’nun açılış töreninde konuşan Erdoğan her zaman oluğu gibi muhalefeti hedefe koydu. Selahattin Demirtaş’a ayrı bir başlık açıp “Selo Kürt değil Zaza” diyerek ırkçılık yapmayı da ihmal etmeden Kobanê davasında hüküm kesti. Sonra da tüm muhalefeti karşısına alıp Ziya Paşa’nın olduğunu iddia ettiği, kendilerine göre revize edilmiş “Ne günlere kaldık ey gazi hünkar/eşek vezir olmuş katır silahtar!” diye uydurma dizelerle hakaret çıtasını biraz daha yukarıya çıkardı.

İhsan Çaralan’ın yazısı