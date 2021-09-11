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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Bu gölgede kalmaya Erdoğan ne kadar izin verecek göreceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerdeki açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gölgede bırakıyor.

Gölgede bırakma” sadece Erbaş’ın söylediklerine gösterilen ilgiden gelmiyor, aynı zamanda her gün yeni bir açıklama yaparak, eleştirilen görüşlerini daha da derinleştirerek “Sıcak siyasi gündemi belirlemesi”nden de geliyor.


Bu gölgede kalmaya Erdoğan ne kadar izin verecek göreceğiz. Elbetteki Erbaş bütün söylediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın icazetiyle yapmaktadır. Dolayısıyla arkasında Erdoğan’ın desteği vardır. Ama Erbaş’a en dolaysız ve açık destek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

İhdan Çaralan’ın yazısı

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