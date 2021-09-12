İhsan Çaralan: Aşı karşıtlarına verilen miting izni ‘tabuta’ çakılan son çivi olmuştur

Kısacası 1.5 yılı bulan pandemiye karşı mücadelede hiç de iyi bir performans göstermeyen; yaptırımları, yasakları, cezaları halk için uygulamaya sokarken pandemiyi kendisi ve sermaye için siyasi ve ekonomik rant fırsatına dönüştüren tek adam yönetiminin pandemiye karışı mücadele ile ilgili girişimleri hep “Acaba!” endişesiyle karşılandı!

Bugün de aşı karşıtlığı; bu maske dağıtımı gibi en basit vaatlerini yerine getirememede büyük bir beceri göstermeyi başardığı gibi gerçekleri saklamayı başlıca yönetim tarzı olarak benimseyen iktidarın kendisine inandırıcılığı yok ettiği ortamı kullanmaktadır.

Tek adam yönetimi, son aylarda yapılan kamuoyu araştırmalarında açıkça yansıdığı gibi ekonomide, iç ve dış politika gibi pandemiye karşı mücadelede de bütün inandırıcılığını yitirmiştir. Tabiri caizse tek adam yönetiminin inandırıcılığı artık “tabutta”dır!

Aşı karşıtlarına verilen miting izni ve onların yaptığı propagandaya karşı açılan geniş alan bu “tabuta” çakılan son çivi olmuştur!

İhsan Çaralan’ın yazısı