İhsan Çaralan: 115 milyar lira nerede

Depremin ilk günlerinde en yaygın talep olan “çadır” bile yerine getirilmemişken çadırların kendilerini ne soğuktan ne yağmurdan ve fırtınadan koruyabileceğini gören depremzedeler, yaz sıcağından da koruyamayacağını fark ettikleri için taleplerini yeniliyorlar.

Belki hâlâ çadır almamış çok sayıda depremzede ilk talep olarak “çadır” demeye devam etse de çadırın soğuktan ve yağmurdan korumadığını, hijyen gibi en temel ihtiyaçları bile karşılamadığını gördükçe “konteyner ve prefabrik ev” taleplerini öne çıkarıyor.

Depremin üstünden geçen bunca gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye gönderilmesini istediği yardım listesini yiyecek, içecek, giyecek, hijyen malzemeleri, kahvaltılık biçiminde sıraladı. Sanki deprem dün olmuş gibi!

Bu da herkesin aklına büyük bir şov olarak düzenlenen ve 115 milyar TL toplandığı açıklanan deprem bağışının nerede olduğunu sormayı gündeme getirdi.

Öyle görünüyor ki, “128 milyar dolar nerde?”, “418 milyar dolara nerede?” sorularına bundan böyle “115 milyar lira nerde?” sorusu da eklenecek!

İhsan Çaralan’ın yazısı