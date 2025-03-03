İhracatçılara yeni kefalet desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara yeni kefalet destek paketleri sunacaklarını duyurdu.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA

Bolat, İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kaynağıyla ihracatçılar için yeni kefalet destek paketi sunmaya hazırlandığını belirtti.

Bakanın X’teki açıklaması şöyle:

* Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle, ihracatçılarımız Türk lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecek.

* Toplamda 36 milyar liralık kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle; ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki KOSGEB’le yapılan işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak.

* Kurulduğu günden bugüne ihracatçılarımıza 100 milyar lira üzerinde kredi kefaleti sağlayan İGE’ye ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda koordinasyon içinde çalıştığımız başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere, tüm ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İhracatımızı daha fazla arttırmak için, çalışmalarımıza bütün hızıyla devam edeceğiz.