Otomotiv ihracatı ocakta rekor kırdı

Otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında 3 milyar dolara yaklaşan ihracatla rekor kırdı.

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AA’nın Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre son 19 yılda 18’inci kez ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, 2025’in ilk ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyar 999 milyon 898 bin dolarlık ihracat yaptı.

Ocakta dış satımında ilk sırada yer alan sektörün Türkiye ihracatından aldığı paysa yüzde 14,2 oldu.

Otomotiv endüstrisi, bu performansla bugüne kadarki en yüksek ocak ihracat rakamına ulaştı.

Ana pazar Almanya’ya otomotiv ihracatında yüzde 11 artış

Sektörün ana pazarı Almanya’ya otomotiv ihracatı ocakta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 416 milyon 356 bin dolardan 462 milyon dolara çıktı.

İkinci sıradaki Britanya’ya geçen ayki ihracat yüzde 1 düşüşle 330 milyon 74 bin dolara geriledi.

Sektörün üçüncü pazarı konumundaki Fransa’ya ocak ihracatı, yüzde 20 artışla 324 milyon 826 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin otomotiv sektörünün ocakta dolar bazında en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve geçen yılın aynı ayına kıyasla değişim oranları şöyle: