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Otomotiv yan sanayi ihracatında 14,9 milyar dolarla rekor kırıldı

Türkiye otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl 14 milyar 879 milyon 114 bin dolarla (yaklaşık 527 milyar 377 milyon lira) rekor kırdı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden göre 2023’ü 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tamamlayan otomotiv endüstrisi geçen yıl yüzde 6,3 artışla 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.


Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu ‘yan sanayi’ ihracatında geçen yıl 208 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderildi.

2023’te 14 milyar 146 milyon 524 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, geçen yıl yüzde 5,18 artışla 14 milyar 879 milyon 114 bin dolara çıktı.

Böylece yan sanayide 2023’te kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.

Otomotiv endüstrisinin geçen yılki toplam dış satımının yüzde 40’ını yan sanayi ürünleri oluşturdu.

ABD’ye yan sanayi ihracatı 1 milyar doları aştı

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Geçen yıl ihracat rakamlarına göre ilk beş ülke şöyle:

  • Almanya: 3 milyar 179 milyon 415 bin dolar
  • ABD: 1 milyar 37 milyon 52 bin dolar
  • Fransa: 983 milyon 362 bin dolar
  • İtalya: 813 milyon 642 bin dolar
  • Romanya: 812 milyon 532 bin dolar

Otomotiv yan sanayi sektörünün son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle:

Yılİhracat rakamı (Dolar)
202414 milyar 879 milyon 114 bin
202314 milyar146 milyon 524 bin
202212 milyar 977 milyon 580 bin
202111 milyar 802 milyon 646 bin
20209 milyar 373 milyon 951 bin
201910 milyar 593 milyon 450 bin
201810 milyar 846 milyon 592 bin
20179 milyar 710 milyon 358 bin
20168 milyar 984 milyon 906 bin
20158 milyar 641 milyon 977 bin
20149 milyar 412 milyon 174 bin

Geçen yıl ihracatta otomotivin payı yüzde 17,3

Otomotiv sektörünün kasım ayı ihracatı 3,2 milyar dolar

Otomotiv ihracatının yüzde 83’ü Avrupa’ya

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