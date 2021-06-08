İhitiyatlı yaklaşmak gereken bir haber: Güney Afrikalı kadın 10 bebek dünyaya getirdi

Güney Afrika’da bir kadının 10 bebek dünyaya getirdiği bildirildi. ‘İnanılması güç’ haberin kaynağı Pretoria IOL News adlı site. Doğruysa bir dünya rekoru söz konusu.

Fotoğraf: Afrika Haber Ajansı

Habere göre Güney Afrikalı anne, ‘tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren kadın’ olarak geçen ay Fas’ta dokuz bebek dünyaya getirdiği bildirilen Malili Halime Cisse’yi ‘bir farkla’ geride bırakıp Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Bebeklerin, hamileliğin 29’uncu haftasında doğduğu, Pretoria’daki bir hastanede sezaryenle alındığı kaydedildi.

Habere göre çiftin halihazırda altı yaşında ikizi bulunuyor.

Doğal yolla hamile kalan Sithole’nin sekiz bebek taşıdığının düşünüldüğü, bebeklerin ikisinin ultrasonlarda görüntülenemediği belirtildi.

Haberde Sithole’nin şunları söylediği aktarıldı: “Önce altız sandılar, sonra sekiz bebeğe hamile olduğum söylendi ama 10 bebeğim varmış. Zor bir hamilelik oldu tabii ama hepsi sağlıklı olarak doğduğu için çok mutluyum. Hepsinin hayata tutunması mucize gibi. Hamileliğim süresince onlar için çok kaygılandım.”

Bebeklerin birkaç ay küvozde kalacağı belirtildi.