Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yediz bekleniyordu dokuz bebek dünyaya getirdi

Malili Halime Sisi ‘dokuz doğurdu’. Fas’ta doğum yapan ve dokuz bebek dünyaya getiren 25 yaşındaki kadının beş kızı dört oğlu oldu.

Mali Sağlık Bakanlığı

Mali Sağlık Bakanı Fanta Siby, özel bakım uygulanabilmesi için Fas’a yolladıkları genç kadının bebeklerinin sezaryenle alındığını açıkladı. Annenin de bebeklerin de sağlığının iyi olduğu belirten Siby, dokuz bebeğe aynı anda sahip olmanın ender rastlanan bir durum olduğunun altını çizerek Cisse’yle ilgilenen Malili ve Faslı doktorlara teşekkür etti.

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Çekilen ultrasonlar değerlendirilerek Cisse’nin yedizlere hamile olduğunun sanıldığını ancak bebeklerin daha fazla olmasının herkesi şaşırttığını söyleyen Siby şunları söyledi: “Yedizler bile tüm ülkeyi heyecanlandırmıştı. Doktorlar bebeklerin hayatta kalmayabileceğinden endişelendi. Biz de hükümet olarak devreye girdik ve 30 Mart’ta Fas’a yolladık.”

Cisse ve bebeklerin birkaç hafta içinde Mali’ye dönecekleri belirtildi.

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EuroLeague’de play-off’ların ardından

Son maç ise, son dakikaya kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Efes, hiç umulmayacak bir şekilde Tibor Pleiss’la bir, Singleton’la da üç üçlük bulduğu maçı yine bitiremedi. Bunlar da yetmiyordu kazanmaya. Ta ki Krunoslav Simon 39. dakikada, hücum süresi sona ererken, topu ‘mandalina’ gibi yukarı fırlattı… O top da gitti çemberin içine girdi. Efes, tamamen bu şans basketiyle Dörtlü Final’e yükselmeyi başardı.

‘Üçüncü doz’da yerli aşı hedefi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.

Hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?

“Geliyoruz” diyorsunuz, siz gelene kadar ölelim mi, n’apalım? Ne desek sandığı gösteriyorsunuz, sandıktan gayrı demokrasi yok mudur? Eğer Meclis’e, şu rejimin kısıtlarında bile, tanınmış yetkileri kullanmak için en ufak bir gayret göstermiyorsanız, oraya Meclis Lokantası’nda ucuz çorba içmeye mi gidiyorsunuz? Meclis’i bir demokrasi direnişi alanına dönüştürmeyecekseniz, hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?