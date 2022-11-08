İğne deliğinden geçen heykeller

Sanatçı Willard Wigan, küçük şeyler yaparak büyük başarı kazandı.

İki Guinness rekoru, Warwick Üniversitesi’nden fahri doktora derecesi, Kraliçe Elizabeth’ten kraliyet ödülü… Willard Wigan büyük başarıya küçük şeyler yaparak ulaştı. Çok küçük şeyler…

Oysa İnternet sitesinde yazdığına göre küçükken okuma yazmayla ilgisi yoktu. Bunların bazı öğrenme zorluklarından kaynaklandığını da bilmiyordu. Çünkü o dönemde ‘otizim‘ ‘disleksi‘ gibi kavramlar yaygın olarak bilinmiyordu.

Okul yıllarında sosyal ve akademik özgüveni kırılan Willard, onu dünyaya tanıtan yeteneğini kendi kendine keşfetti.

Görseller: www.willardwiganmbe.com

Willard, yaptığı işleri annesine gösterdiğinde ondan aldığı cevabı aktarıyor: “Bu yeterince küçük değil. Tekrar dene, yaptıkların küçüldükçe adın büyüyecek.”