Iggy Pop yeni teklisiyle geri döndü

ABD’li rock yıldızı Iggy Pop’un, Atlantic Records ve gitarist Andrew Watt’ın yeni plak şirketi Gold Tooth Records ortaklığıyla yayımlanan yeni şarkısı ‘Frenzy’ çıktı.

Iggy Pop ve Andrew Watt. Fotoğraf: Danny Clinch

Yeni teklide Watt yapımcılığı ve gitaristliği üstlenirken basta Guns N’ Roses’tan Duff McKagan ve davulda Red Hot Chili Peppers’tan Chad Smith yer alıyor.

Rock müziğin efsane isimlerinden Iggy Pop’un 2019’da piyasaya çıkan son albümü ‘Free’; ‘James Bond’, ‘Sonali’ ve ‘Free’ teklilerini içeriyordu. Sanatçı aynı zamanda, bu ayın başlarında Kanadalı efsanevi müzisyen Leonard Cohen’in ‘You Want It Darker’ şarkısının yeni bir yorumunu paylaşmıştı.

Köklere dönüş

The Rolling Stone’un yorumuna göre ‘Frenzy‘, Pop’un erken dönem şarkılarına daha çok benziyor ve rock yıldızının köklerine doğru bir dönüşü işaret ediyor.

Yılın Yapımcısı dalında 2021 Grammy Ödülü’nü kazanan Andrew Watt; Dua Lipa, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Post Malone gibi isimlerle yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.