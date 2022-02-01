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Yaramazlara biraz batar!

Iğdır’da 92 tüp yılan zehrine el konuldu

Iğdır’da 92 tüp yılan zehrine el konuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre jandarma zehirlerin Türkiye’ye yasadışı yoldan sokulduğunu belirleyince harekete geçti.

Üç kişi gözaltına alındı.

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