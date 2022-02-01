Iğdır’da 92 tüp yılan zehrine el konuldu.
AA’nın aktardığına göre jandarma zehirlerin Türkiye’ye yasadışı yoldan sokulduğunu belirleyince harekete geçti.
Üç kişi gözaltına alındı.
Yaramazlara biraz batar!
AKP’li Üsküdar belediyesi içecek alımı ihalesini yine Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketine verdi. Şirketin belediyeden sadece son yedi yılda aldığı ihalelerin bedeli 80 milyona yaklaştı. Şirket ihalelerin çoğunu tek başına teklif vererek kazandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlardaki elektrik faturalarına gelen tepkilerden sonra çözüm olarak sunduğu ‘210 kilovat’ talimatı Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) göre bir çözüm değil.
Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Prof. Dr. Naci İnci, görevden aldığı fen edebiyat fakültesi dekanı Özlem Berk Albachten yerine kendini vekaleten atandı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk düzenli ve yeterli uykunun Covid-19’da iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrikteki ‘150 kilovatsaat sınırı’nın 210’a çekilmesiyle ‘en fazla iki lamba daha fazla yakmaya’ imkan tanındığını söyledi.