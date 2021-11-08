İFSAK salonlarını yeniden izleyiciye açtı

Pandemi sebebiyle sergilerini dijital ortama taşıyan İFSAK, koşulların izin vermesiyle birlikte salonlarını yeniden izleyiciye açtı. Her ay iki salonda farklı fotoğraf sergilerine ev sahipliği yapan İFSAK, kasım ayında da zengin içeriklerle sergi açılışlarına devam ediyor.

Fotoğraf sanatının öğrenilmesi, yaygınlaşması ve bu alanda üretenlerle üretmek isteyenler arasında bir dayanışma ağının oluşmasına çalışan İFSAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı Dayk Danzig, 9 Ekim’de başlayan yeni sezonla ilgili olarak şunları söyledi: “İFSAK üyeleri 62 yıl önce başlayan yolculukta, şartlar ve durum ne kadar zor olursa olsun birlikte üretmeye, paylaşmaya devam ediyor. Çünkü İFSAK ailesi olarak biliyoruz ki bizler için durmak, yerinde saymak gibi bir seçenek yoktur. Bu anlayışla, yeni sezonda hem ulusal hem de uluslararası alanda tüm üyelerimizle birlikte daha güçlü bir gelecek için bahanelere sığınmadan etkili ve yaratıcı işler üretip, paylaşmaya devam edeceğiz. 2020 Mart ayından bugüne fiziki alanları kapalı, çevrim içi kanalları açık bir şekilde ara vermeden bugüne getirdik. Bu süreçte İFSAK ailesi olarak her bir üye derneğini sahiplenip, destek verdi. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ediyor ve bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum.”

Kasımda dört fotoğraf sergisi

Kasım ayında Galeri ve Lokal olmak üzere iki sergi salonunda dört fotoğraf sergisi izleyenlerin beğenisine sunuluyor. 6 Kasım’da ‘33. Şinasi Barutçu Kupası Fotoğraf Sergisi‘ ile ‘Mavi İstanbul’ sergilerinin açılışı yapıldı. 27 Kasım tarihinde ise ‘İFSAK 8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi‘ ve ‘Hayat Geçerken’ sergileri, fotoğraf tutkunlarıyla buluşacak.

FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği’nin, Türk fotoğrafına pek çok emeği geçmiş Şinasi Barutçu’nun adının saygıyla anılmasını sağlamak, fotoğraf dünyamıza yeni heyecanlar getirebilmek amacıyla düzenlediği kupanın diğer bir amacı; fotoğraf çalışmalarına koşul olarak fotoğrafçıyı tek fotoğraftan çok bütünü düşünmeye yöneltebilmek ve yüksek düzeyde sergi elde edebilmek.

Çağrılı olan Kupa, amatör ya da profesyonel, 18 yaş üstü fotoğrafçıların FOTOGEN Yönetim Kurulu tarafından davet edilmesiyle yapılıyor. Fotoğrafçıların daha önceki çalışmaları göz önünde bulundurularak ve dengeli bir dağılım gözetilerek toplam katılımcı sayısı 12’ye tamamlanacak şekilde Kupa organize ediliyor. Kupaya çağrılan fotoğrafçılar, üç yıl boyunca her yıl altı fotoğraf baskısıyla katılım gösteriyor ve üst üste üç yıl turlarda başarılı olanlar Kupa ödülünü alıyor.

Bu yıl 33. kez düzenlenen Şinasi Barutçu Kupası Seçici Kurulu; Cengiz Karlıova, Emre İkizler, Gülnur Sözmen, İbrahim Göksungur ve Nadir Ede’den oluştu. Bu yılın katılımcıları ise şöyle sıralandı:

3. Katılım (Kupa Adayları): Ali Aral, Zehra Çöplü

2. Katılım: Ali Kahveci, Dayk Danzig, Eda Arısoy, Sadık Üçok, Seçkin Yılmaz

Katılım: Alphan Yılmazmaden, Alptekin Baloğlu, Emirkan Cörüt, Kerem Yücel, Özlem Acaroğlu.

İFSAK Lokal’de, 243. Dönem Temel Fotoğraf Semineri Proje Grubu’nun 6 Kasım’da açılan ‘Mavi İstanbul‘ sergisi yer alıyor. Danışmanlığını Oğuz Büktel, danışman yardımcılığını Alper Ağca’nın yaptığı proje sonunda 14 kişinin 39 fotoğrafla katıldığı sergi, 25 Kasım tarihlerine kadar görülebilecek.

4 Şubat 2020’de başlayan İFSAK 243. Dönem Temel Fotoğraf Semineri derslerin ardından pandemi dolayısıyla ağırlıklı olarak çevrim içi olarak devam etti ve İstanbul’un çeşitli yerlere yapılan saha gezileriyle desteklendi. Danışman Oğuz Büktel proje hakkında şunları söyledi: “İstanbul, mavi ile anılan bir şehirdi, Marmara’sı, Boğaz’ı, Haliç’i ve Karadeniz kıyılarıyla. Beyoğlu’ndan, Tarihi Yarımadasından manzaraları, boğaz vapurundan görülen güzellikleriyle. Şimdi gri mi gri bir beton yığınını andırırken halen kalabilmiş güzellikleri fotoğraflamak, belki de bir belge niteliği kazanabilecek fotoğraflarıyla geleceğe not düşürmeye çabaladık.”

Yarışmayı kazanan fotoğraflar sergilenecek

İFSAK tarafından düzenlenen ‘İFSAK 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması‘, TFSF, FIAP, PSA ve İFSAK onaylı bir yarışma olarak 18 Haziran 2021 tarihinde tüm fotoğrafçılara açıldı. 11 Ekim Pazartesi günü sona eren başvurular sayısal (dijital) kategoride ve dört bölümden oluştu. ‘Serbest Renkli‘, ‘Serbest Siyah-Beyaz‘, ‘Tema (Siyah- Beyaz Portre)’ ve ‘Deneysel Renkli’ bölümlerine gelen fotoğrafları iki ayrı jüri değerlendirdi. Yarışma sonuçlarında derece alan fotoğraflar, 27 Kasım tarihinde İFSAK Galeri’de açılacak sergide yer alacak. Sergi, 16 Aralık’a kadar gezilebilecek.

FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) başkanı Riccardo Busi, PSA (Amerika Fotoğraf Topluluğu) başkanı Elena McTighe ve İFSAK başkanı Dayk Danzig’den oluşan ilk jüri, Serbest S/B fotoğraflarını seçti. Ayrıca Serbest Renkli ve Tema S/B Portre fotoğraflarını iki jüri olarak Riccardo Busi, Romain Nero ve Dayk Danzig değerlendirdi. Deneysel Renkli bölümü için toplanan üçüncü jüride ise alanında dünyaca ünlü şu isimler yer aldı: Lisa Kristine, Colin Harrison, Raul Villalba, Pierfrancesco Baroni ve Özlem Gün Bingöl.

Hayat Geçerken

İFSAK 242. Dönem Temel Fotoğraf Semineri Proje Grubu’nun sergisi ‘Hayat Geçerken‘ de İFSAK Lokal’de 27 Kasım’da açılacak. Danışmanlığını Zeynep Erdoğan, danışman yardımcılığını Gönül Gözen’in üstlendiği projenin sergisi de 16 Aralık tarihine kadar görülebilecek.

İlk dersi, İFSAK’ın kuruluş günü olan 24 Aralık 2019’da yapılan 242. dönem seminer katılımcıları, teorik oturumların ardından proje üzerinde çalışmaya başladı. Danışman Zeynep Erdoğan proje ve sergi süreciyle ilgili olarak, “Hayat Geçerken diye yola çıktık. Proje üzerinde çalışmaya başladığımız dönemde tüm Dünyayı etkisine alan pandemi ortaya çıktı ve tam anlamıyla ‘hayat durdu’. Bu süreçte bir yandan pandemi içindeki kendimizi anlamaya çalışırken, bir yandan da zamana, harekete ve şahit olduğumuz farklı anlara yoğunlaştık. Kısaca tarihi bir dönemden geçerken, kendi günlüklerimizi çektiğimiz fotoğraflarla tutmuş olduk” dedi.

Sergilerle ilgili daha detaylı bilgi için:

(0212) 292 42 91- (0212) 292 18 07

www.ifsak.org.tr