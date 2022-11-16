İflas eden kripto borsası FTX, BlockFi’yi de yanında götürdü

Kripto para borsası FTX’in iflası sonrası para çekimlerini durduran BlockFi’nin iflas başvurusunda bulunacağı belirtildi.

Fotoğraf: WSJ

FTX geçen hafta iflas başvurusunda bulunmuş, kurucusu Sam Bankman-Fried’ın da Arjantin’e kaçtığı iddia edilmişti. İflas açıklaması kripto paralarda yeni bir satış dalgasını beraberinde getirmişti.

Daha önceki aylarda kripto paralardaki değer kaybıyla likitide sıkışıklığına giren BlockFi, temmuzda FTX ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması yaparak kurtulmuştu. FTX’in iflası sonrası BlockFi para çekimlerini durdurdu.

The Wall Street Journal, BlockFi’nin iflas başvurusunda bulunacağını bildirdi. Habere göre BlockFi çalışanlarını işten çıkarmak ve yasal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli planları hazırladı.

BlockFi’nin 650 bin müşterisi bulunuyordu.