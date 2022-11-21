İflas eden FTX’in en büyük 50 alacaklısına 3 milyar dolardan fazla borcu var

İflas başvurusu yapan kripto para borsası FTX’in en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

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FTX iki hafta önce iflas başvurusunda bulunmuş, bir günde 14,6 milyar dolar kaybeden kurucusu Sam Bankman-Fried’ın da Arjantin’e kaçtığı iddia edilmişti. İflas açıklaması kripto paralarda yeni bir satış dalgasını beraberinde getirmişti.

BBC, ABD’de mahkemeye sunulan bir belgeye göre FTX’in en büyük 50 alacaklısına olan borcunun 3,1 milyar dolar olduğunu bildirdi. Belgelere göre en büyük 10 alacaklı için bu meblağ 1 milyar 450 milyon dolar.

Tek bir alacaklının kaybı 220 milyon dolardan fazla.