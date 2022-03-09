IEA, petrolde fiyatı tutmak için piyasaya daha fazla rezerv sürmeye hazır

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için rezervlerinden daha fazla petrolü piyasaya sürebileceklerini söyledi.

Birol ayrıca petrol tüketimini azaltmak için bir plan oluşturacağını açıkladı.

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Dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından gelen yaptırımlar petrol fiyatlarında yükselişe yol açmıştı.

Paris merkezli IEA, Rusya hariç 31 endüstrileşmiş ülkeyi temsil ediyor.

IEA’ya üye ülkeler, geçen hafta, arz sorunlarıyla mücadele etmek için piyasaya rezervlerinden 60 milyon varil sürmek üzere anlaşmışlardı.

Birol’un değerlendirmeleri şöyle: “Gelecek hafta, doğalgazda yaptığımız gibi, acil şekilde petrol kullanımını azaltmak üzere 10 adımlık bir plan oluşturacağız. Petrol piyasalarında en zor aylar, haziran-temmuz civarı.‘”

Birol ayrıca piyasaya sürülecek 60 milyon varili ‘ilk adım‘ olarak nitelendirerek şöyle devam etti: “60 milyon varil stoklarımızın yalnızca yüzde 4’üne tekabül ediyor. İhtiyaç olması durumunda, ve hükümetlerimizin bu kararı alması halinde atacağımız adımlar kapsamında piyasaya daha fazla petrol sürebiliriz.”