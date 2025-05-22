İçkili ve ehliyetsiz araba sürüp polis yaralayan adam serbest

Zonguldak’ta içkili ve ehliyetsiz araba sürüp polis yaralayan V.C.’ye 82 bin 835 lira ceza kesildi. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: Polis / X

Polisin X’teki açıklamasına göre 18 Mayıs’ta Gazipaşa Caddesi’nde içkili ve ehliyetsiz araç sürdüğü tespit edilen V.C. talep edilen belgeleri vermeyip görevli polis memurlarına direndi.

Uyarıları dinlemeyip saldırgan tavırlarına devam eden V.C., olaya müdahale eden görevli polisi sağ el parmağındaki tendonu kopararak yaraladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyeti alınmış olan V.C’ye ‘alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, alkolmetreyi üflememek, kolluğun uyarı ve işaretlerine uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ten toplam 82 bin 835 lira idari para cezası kesildi.