İçişleri genelgesi: Atıl haldeki hurda araçlar toplatılacak

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.

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İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda veya atıl durumdaki araçlara yönelik tedbirleri içeren genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini ve yoğunluğunu ‘olumsuz etkilediği’ belirtildi.

Cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan, terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğine dikkat çekilen genelgede bu araçların patlama ve yanma riski nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini de tehdit ettiği vurgulandı.

Ayrıca genelgede, son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikayet ve taleplerin arttığı kaydedildi.

Genelgede, bu araçlarla ilgili izlenecek adımlar ve yöntemler şöyle sıralandı: