‘İçinden bilimkurgu geçen’ Afrika sanatı

Afrikalı 11 çağdaş sanatçı, bilimkurgu öğelerini kullanarak yarattıkları eserler aracılığıyla dünya hakkındaki bilgimizi sorguluyor.

Afrika diasporasından sanatçıların eserlerinin toplandığı In The Black Fantastic adlı sergi, efsaneler, gelenekler, maneviyat üzerinde yükselirken Afro fütürizm akımındaki bilimkurgu temalarını barındırıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Southbank Centre’da Hayward Gallery‘de açılan sergiyi randevu alarak küratör Ekow Eshun rehberliğinde sanal olarak gezmek de mümkün.

Resim, fotoğraf, video, heykel ve karma medya enstalasyonlarını kapsayan sergide bazı eserler geçmiş anlayışımızı bozarken, diğerleri fantastik gelecekler hayal etmeye davet ediyor, ırkçılık ve sosyal adaletsizliği ele almanın yeni araçlarını sunuyor.

16 yaş ve üstüne uygun olduğu belirtilen ve 18 Eylül’e kadar açık alan sergide Nick Cave, Sedrick Chisom, Ellen Gallagher, Hew Locke, Wangechi Mutu, Rashaad Newsome, Chris Ofili, Tabita Rezaire, Cauleen Smith, Lina Iris Viktor Kara Walker’ın eserleri var.

Afro fütürizm nedir?

Siyah kimliğin sanat, kültür ve politik direniş yoluyla ifade edilirken fütürizmden yararlanılması şeklinde tanımlanıyor. Üretilen edebiyat, sanat ve müzik eserlerinde bilimkurgu temalarına yer veriliyor. Afro fütürizm terimi ilk kez 1993 yılında ABD’li yazar Mark Dery kullandı. Ancak kavramın kökleri, Afrika’dan köle olarak getirilen insanların fiziksel ve sosyal baskıdan arınmış bir toplum hayali kurdukları günlere kadar uzanıyor.