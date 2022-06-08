İbrahim Varlı: Siyasal İslamcı rejimin krizi derinleşiyor

Dünyada koşullar devrimci, içeride de durum farklı değil. Siyasal İslamcı rejimin krizi derinleşiyor. Ergin Yıldızoğlu önceki günkü Cumhuriyet yazısında vurgulamıştı; Rejim çözüm üretme, rıza alma kapasitesini çoktan yitirdi. Ekonomik ve de toplumsal sorunlar derinleşirken halkın öfkesi de yükseliyor.

Altlarındaki zeminin kaydığının farkındalar. Tam da bu yüzden şapkadan yeni tavşanlar çıkarma telaşındalar. Bunun için de dış politika en kullanışlı aparatlardan birisi. Ukrayna’daki savaşın uluslararası sistemde yarattığı sarsıntının yol açtığı fırsatları kullanmaya çalışan Saray rejimi üç kriz başlığını kullanma peşinde. Bu şekilde de ülkeyi “güvenlik“, “milli beka” paradigmasına hapsederek can alıcı sorunları unutturmaya çalışacak.

İbrahim Varlı’nın yazısı