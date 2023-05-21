İbrahim Sirkeci: Bardağın dolu tarafını unutmamak lazım

Ancak bunun haksız olduğunu düşünüyorum. Türkiye, tarihinde ilk defa kimliğini saklamayan Zaza ve Alevi birine yüzde 45 oy verdi! Seçmenlerin çoğunluğu şiddet diline değil kalp işaretlerine ve uzlaşmanın, kardeşliğin diline destek verdi! Ve adam kazanamadı! Pek çok olumsuz mesaj da verildi ama bardağın dolu tarafını unutmamak lazım.

İkinci turda muktedirin otoriter rejimine son vermek isteyenler avantajlı. Domuz bağcılar, kadın düşmanları, ne idüğü belirsiz milliyetçiler için seçim bitti. Bol kepçeden Meclis koltuklarını kaptılar. Bundan sonrası için onların çıkarına olan da parlamenter sisteme geçme sözü veren Kılıçdaroğlu’nun kazanması.

Oğan ve İnce’ye destek verenler için de ortak çıkar Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde. Onları destekleyen yüzde 6’yı muktedirin sarayında bir koltuk almak uğruna girecekleri hiçbir oyunun peşine takamazlar.

Kalp işareti yapan on milyonların ise hâlâ bir hedefleri var. Sandığa gitmek için çok önemli bir nedenleri var. Bu ceberrut rejime son vermenin mümkün olduğu görüldü. Şimdi ilk turda sandığa gitmeyen 8 buçuk milyon için de daha çok umut var. Yapılması gereken onların elinden tutup başlanılan işi 28 Mayıs’ta tamamlamak.

İbrahim Sirkeci’nin yazısı