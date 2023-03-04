İbrahim Kiras: Hep beraber intihar mı ediyorlar yani?

Diğer beş partinin bir aday üzerinde “kazanamayacağını bile bile” uzlaşması akla uygun geliyor mu? Girecekleri seçimin hem ülke için hem de kendileri için “köprüden önceki son çıkış olduğunu” onlar bilmiyorlar mı? Bundan sonra ikinci bir şansın söz konusu olmayacağını fark etmiyorlar mı? Hep beraber intihar mı ediyorlar yani?

İnsanlar size şunu sorarlar: Mesele yalnızca “kazanacak” aday bulup çıkarmaktan ibaretse ne diye onca zaman ortak hükümet programı vs. ile uğraştınız.

Şu aday olursa kazanırız, bu aday olursa kazanamayız diyorsanız “İttifak olarak kıymeti harbiyenizi” kendiniz ciddiye almıyorsunuz demektir. Bu durumda halk niye ciddiye alsın ittifakınızı?

Diğer taraftan, ittifaka ihtiyaç olmaksızın mı “kazanacak aday” sandıktan çıkıp ülkeyi yönetecek? Öyleyse ittifak yapmanıza ne gerek vardı?

İbrahim Kiras’ın yazısı