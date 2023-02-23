İbrahim Kiras: ‘Deprem koordinasyonu’ndan muhaliflere bağırıp çağırmayı anlıyorlar

Başka yol bilmiyorlar. “Deprem koordinasyonu” denilince deprem bölgesine gidip muhaliflere oradan bağırıp çağırmayı anlıyorlar mesela. Söz gelimi afet bölgesinde çadır ihtiyacı varsa, bu işin sorumlusu olarak oradaki insanlara yetecek sayıda çadırı temin etmenin yolunu aramak yerine “Çadır yok diyen vatan hainidir” diye kükremek daha kolaylarına geliyor.

Kimileri iktidar kanadının böyle bir zamanda bile dilini sertleştirmeyi tercih etmesini, hakaretlerin dozunu artırmasını, hatta düpedüz sövgü aşamasına geçmesini “Seçime doğru kamuoyu üzerinde baskıyı arttırma niyeti” olarak anlıyor. Oysa bu tutumun kendilerine fayda sağlaması imkânsız. Ama “siyaset olarak” başka yol bilmiyorlar, başka türlü davranmayı beceremiyorlar. Asıl sorun bu.

İbrahim Kiras’ın yazısı