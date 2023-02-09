İbrahim Kiras: Boşa harcanan 24 seneden sonra boşa harcanan 24 saat

İşte bu uzmanlar diyor ki bir deprem sonrasında kurtarılabilen kişilerin yaklaşık yüzde sekseni ilk altı saat içinde yapılan müdahalelerde enkaz altından çıkarılanlar. Geri kalanların kahir ekseriyeti de ilk gün içinde kurtarılanlar. İlk iki günün ardından ise ancak mucize diye adlandırdığımız türden çok nadir ve istisnai nitelikte sevinçli haberler alınabiliyor.

Demek ki Kahramanmaraş merkezli olup toplam on ilimizde devasa bir yıkıma sebep olan afetin ölçeği belli olur olmaz yapılması gereken iş, eldeki bütün imkanların enkaz altında kalan kişilerin kurtarılmasına yöneltilmesiydi. Bunun için hem yurt içinde hem de yurt dışında arama kurtarma deneyimi ve donanımı olan grupların, başka hiçbir şey düşünülmeden, derhal yardıma çağrılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Çok fazla vakit geçirildi.

İbrahim Kiras’ın yazısı