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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Karagül: ‘Git Erdoğan’ı devir’ emri mi verdiler

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, daha gelmeden Türkiye’yi tehdit etmeye başlamış.

“Erdoğan rejimi” demiş. “Baskı” demiş. “Demokrasi” demiş. “Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya” demiş.


Yeni Rus silahları almaması için Türkiye’yi uyarıyorum” demiş. “Türkiye’yi sorumlu tutacağız” demiş.

İçerideki muhalefete sinyaller göndermiş. Terör ortaklarına umut göndermiş. Korku dağıtmış, rüzgâr estirmiş, kuru gürültü yapmış, Washington’da hava atmış.

Ne o, sana “git Erdoğan’ı devir” emri mi verdiler? Sömürge valisi misin sen!

İbrahim Karagül’ün yazısı

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