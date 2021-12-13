İbrahim Kahveci: Ülkemiz şu anda Arjantin yolunda ama bir sonraki adım Venezuela olacak

Tam bir çelişkiler yumağı. Hiçbir tutar tarafı, hiçbir gerçeklik payı yok ama düşün peşime diyebilen bir yönetim anlayışı ile yaşıyoruz.

Ülke parayı kaybedebilir ama realiteyi kaybederse asıl onu bulamayız diyorduk ya… İşte o noktadayız.

19 yıl buna hazırlandık diyorlar ama 19 yıl sonra sadece 6 ay sonra meyvesini yiyebilecekmişiz. O zaman 19 yıl niye bekledik?

19 yıl sonra ülkeyi ‘kurtuluş savaşı’ noktasına getirmek kimin marifeti olabilir? Bunun hiç mi vebali yok?

Sorular çok ama cevap hiç yok.

Realite gidince sloganla bu saçma sapan işlere imza atılabiliyor. Ve Millete -düşün peşime- denilebiliyor.

Ülkemiz şu anda Arjantin yolunda ama bir sonraki adım Venezuela olacaktır.

Arjantin modelinde kuyruklar vardır ama Venezuela modelinde kuyruklar yoktur. Çünkü kuyruğa girecek mal olmayacaktır.

Ya da şöyle izah edelim: Kuyruklara da şükredin.

İbrahim Kahveci’nin yazısı