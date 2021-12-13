Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Ülkemiz şu anda Arjantin yolunda ama bir sonraki adım Venezuela olacak

Tam bir çelişkiler yumağı. Hiçbir tutar tarafı, hiçbir gerçeklik payı yok ama düşün peşime diyebilen bir yönetim anlayışı ile yaşıyoruz.

Ülke parayı kaybedebilir ama realiteyi kaybederse asıl onu bulamayız diyorduk ya… İşte o noktadayız.


19 yıl buna hazırlandık diyorlar ama 19 yıl sonra sadece 6 ay sonra meyvesini yiyebilecekmişiz. O zaman 19 yıl niye bekledik?

19 yıl sonra ülkeyi ‘kurtuluş savaşı’ noktasına getirmek kimin marifeti olabilir? Bunun hiç mi vebali yok?

Sorular çok ama cevap hiç yok.

Realite gidince sloganla bu saçma sapan işlere imza atılabiliyor. Ve Millete -düşün peşime- denilebiliyor.

Ülkemiz şu anda Arjantin yolunda ama bir sonraki adım Venezuela olacaktır.

Arjantin modelinde kuyruklar vardır ama Venezuela modelinde kuyruklar yoktur. Çünkü kuyruğa girecek mal olmayacaktır.

Ya da şöyle izah edelim: Kuyruklara da şükredin.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

SON HABERLER

Kadınlık halleri üzerinden hayat

Fulya Ülvan; kadınlık halleri üzerinde hayatı sorguluyor. Yok. Yanıtları vermiyor! Yaklaşık bir saat 20 dakikalık performans içeriğinden, her seyirci kendi sorularını ayrıştırıp, kendi yanıtlarının ardına düşüyor oyun sonunda…

Mutfak tüpü sene başından bu yana 120 liradan 215 liraya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılın başında 120 lira olan mutfak tüpü fiyatlarının 215 liraya yükseldiğini belirterek, “Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı” dedi.