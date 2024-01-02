İbrahim Kahveci: Ücret zammı enflasyona yol açmaz

Asgari ücret 11.402 liradan yüzde 49,1 zamla 17.002 liraya yükseltildi. Mehmet Şimşek çok fazla söylediği için bu konuya girdik: Ücret zammı enflasyona yol açar mı?

Önce şu tespiti yapalım: Haziran ayından aralık ayına Türk-İş açlık sınırı 10.373 liradan yüzde 39,1 artışla 14.431 liraya yükseldi. Bunun anlamı şu: Zaten işverenler sattıkları ürünlerin fiyatlarına asgari ücret artışının çok büyük kısmını zam olarak çoktan yansıtmışlar.

Hatta 2023 yılı ortasında asgari ücrete yüzde 34,0 zam yapıldıktan sonra işverenler ürün fiyatlarına yüzde 39,1 zam yaparak ücret artışının bile üzerine çıkmış oldular.

2023 yılı ikinci yarısında yapılan zamdan sonra geriye ne kaldı?

İşte buna baktığımızda reel zammın sadece yüzde 10,0 olduğunu görüyoruz. Yani 11.402 lira olan eski asgari ücrete yüzde 39,1 zam çoktan yapılmış ve bu yapılan zamla birlikte asgari ücret 15.861 lira olacaktı. Ama 1.141 lira daha reel zam yapılarak 17.002 liraya yükseltilen asgari ücrete 2024 yılında başka zam yapılmayacak.

İyi ama zaten 2024 yılında resmi hesaplara göre yüzde 36,0 civarı enflasyon olacak. Yani işverenler ücretlere yaklaşık yüzde 50 zam yaptıklarından bu zammın yüzde 39,1’lik kısmını çoktan ürünlerine yansıtmış durumdalar. Beklenen yüzde 36,0 resmi enflasyona karşılık işverenler sadece yüzde 10 ücret zammı ile sıyırmış olacaklar.

İbrahim Kahveci’nin yazısı