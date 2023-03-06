İbrahim Kahveci: ‘Siz Erdoğan’a geri dönün’ mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cuma günü yıllardır beraber oturduğu yol arkadaşlarına adeta S-400 füzeleri gibi cümleler sarf etti.

O güne kadar haklı mıydı? Çok ama çok haklı tarafları vardı. Bundan önceki iki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday bile olmayan Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer illa ben adayım diyor. Bu adaylığını da ‘6’lı onay olmadan’ ilan etmeye kalkıyor… Vs vs… Hatta Meral Hanım’ın masadan dışlandığı bile söyleniyor.

Bakın bu gerekçelerin hepsinin doğru ve haklı birçok yanı var. Meral Akşener kişisel bir şey istemediği konusunda kendisinin daha ilk baştan aday olmadığını vs dahi söylüyor. Kısaca saymakla bitmeyecek haklı gerekçeler…

Ben bu süreçlerin tamamında İYİ Parti’nin ve Meral Akşener’in haklı olduğunu kabul ederek yazıma devam ediyorum: Mesele şu: Cuma günü hiç ama hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir sertlikle hem geride kalan yol arkadaşlarına füze fırlatılır ve böylece iktidardan kopan kararsız seçmene “Siz Erdoğan’a geri dönün, bakın bizden bir şey olmuyor” mesajı verilince ne olmuş oldu?

Tam da S-400 operasyonumuzun muhalefet versiyonunu yaşamadık mı?

Kaybeden kim? Tüm muhalefet

Kazanan kim? Tüm iktidar

İbrahim Kahveci’nin yazısı