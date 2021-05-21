İbrahim Kahveci: Nasıl? Mutlu muyuz?

Verilen 4,6 milyar liralık müjde 14,6 milyar lira olarak geri alınıyor.

Karadeniz’de doğalgaz bulduk müjdesinden sonra bu yıl her ay doğalgaza yüzde 1 zam geldi. Petrol müjdesinden sonra da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

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Müjdelerin devam etmesini bekliyoruz.

Yoksa geçilmeyen köprülerin, gidilmeyen otoyolların parası nasıl çıkar?

5-10 Hazine garantili müteahhide çalışmayacağız da kime çalışacağız. Dış güçler var, ezanlar susmayıp, bayrakların inmemesi için para lazım ama.

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Elektrikli araç üretiyoruz dedik ama elektrikli araca yüklü bir ÖTV zammını yaptık. Dün de en yüksek zammı LPG’ye uyguladık.

Vatan toprağına ARSA gözü ile bakış olursa elbette ağaca, çevreye de PARA gözüyle bakabiliriz.

Ne çevresi… Ne doğası…

Evladının geleceğini satan ülkenin yönetiminden daha bekleyebiliriz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı