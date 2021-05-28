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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Hiç hayale ve boş vaatlere kanarak beklentimizi artırmayalım

2016 yılında başlamak üzere verilen her söz nerede ise karşılıksız kaldı. Verilen her vaat tam tersi sonuçlar ortaya çıkarttı.

Bu ülkede her şeyden önce adalet işleyişinin nasıl bir hal aldığını küresel verilerden bile izleyebiliyoruz.

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Ama hepsinden önemlisi nedir biliyor musunuz?

Dün yapılanın ertesi gün tam tersini yapan bir yönetimin ta kendisidir. 

böyle bir ülkede siz gelip nasıl bir yatırım yaparsınız?

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Önce gerçekten kendimize bakmamız gerekiyor. Ne söylüyoruz ama ne yapıyoruz?

Mülkiyet güvencemiz bile sorgulanıyorsa biz yabancılara nasıl bir ülke sunuyoruz? Lafla peynir gemisinin yürümediğini 2017’den beri arkasına bile bakmadan kaçan yabancı yatırımcılardan göremiyor muyuz?

Mevcut yabancıların kaçarak terk ettiği ülkemize başka yabancıların geleceğini düşünmek biraz zorlama bir durum desek anlatabilmiş olur muyuz?

Biz en iyisi işsizlik ve yoksulluk içerisinde fakirliğe alışalım. Hiç hayale ve boş vaatlere kanarak beklentimizi artırmayalım. Maalesef gerçek budur!

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

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