İbrahim Kahveci: Hazine garantili yolların da acısı soframızdan çıkmıyor mu? 

Efendim hani artık efsane olmuş bir konu: Tarlada 1 lira ama markette 8-10 lira meselesi. Tarlada ürün bu kadar ucuz ise neden markette 8-10 liradır?

Bunun türlü türlü nedenleri var. Mesela plansız programsız marketçilik, verim düşüklüğünün yol açtığı yüksek maliyet vs vs… Nüfusa oranlar izin verilmesi gerekirken yan yana boş boş müşteri bekleyen marketler acısını bizden çıkartıyor.

Hazine garantili müteahhitlerin paralı yolları da acısını soframızdan çıkartmıyor mu? O yollardan geçen gıda kamyonlarının on binlerce lirayı bulan yol parası taşıdıkları ürün fiyatına eklenmiyor mu?

Ortada Nass var deyip; faiz sebep enflasyon sonuç teorisi ile kurları ve akaryakıt fiyatlarını patlatan kim? TL’nin değerini dandik seviyeye indirip yatırımları gayrimenkule sevk eden ve kira fiyatlarını patlatıp market maliyetlerini artıran kim?

Neyse… bu ve benzeri bir çok nedenden dolayı tarlada 1 lira olan ürünü markette 8-10 liraya tüketiyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı