İbrahim Kahveci: Gidişat Venezuela yolunu gösteriyor

Deprem oldu ne yaptık? Devletin depremde çatır sattığına ilk kez tanık olduk. Depremin 2. günü koca ülke deprem bölgesine daha yeni sadece 18 vinç yolluyordu. Enkazların başında adeta ilk 3 gün öylece bekledik.

Ölmemesi gereken binlerce kişinin vebali üzerimizde öylece kaldı. Ne yapacağız şimdi?

İnşaat yaparak kurtarmış mı olacağız? Ya da inşaat gerçekten yapabilecek miyiz?

Konut fiyat ve kiralarının adeta patladığı şu günlerde dahi yabancıya konut satışını kaldıramıyoruz. O durumdayız yani…

Ülkenin büyük yaralarını sarması için yeni kaynaklara ihtiyacı var. Para basarak bu yatırımları yapamayız, öyle bir durumda fiyatlar kaça katlanır siz hesap edin.

Kaynak bulmak için güvenilir bir ekonomi yönetimi gerekiyor. Nureddin Nebati ve Partili Cumhurbaşkanlığı ile bu kaynağı bulmamız imkansız.

Merkez Bankası Başkanı’nı soracak olursanız orası zaten işlevsiz…

Kısaca iş ciddi… Hem de çok ciddi.

Dün yazmıştım ve sürekli de tekrar ediyorum: Bu gidişat Venezuela yolunu gösteriyor. Hızla ilerliyoruz o yolda…

Adeta yanan bile ülke olarak akaryakıt istasyonuna dalacağız. Görüntü bu şekilde…

İbrahim Kahveci’nin yazısı