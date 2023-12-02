İbrahim Kahveci: Faiz birden fazilet olmuş

Seçimden önce faizi bela gösterip, İslam’a sahip çıkarken seçimden sonra bir de gördük ki faiz birden fazilet olmuş.

Öyle fazilet ki, bakın şer güçler, emperyalistler hemen notumuzu da düzeltmeye başlamış. Türkiye’de yükselen faize emperyalistler, sömürgeciler, Londra tefecileri çok sevinmiş…

Sahi kim yükseltiyor bu faizleri? Emperyalistlere, sömürgecilere, Londra tefecilerin hizmet eden bu vatanın evladı olduklarından şüpheleneceğimiz kimlerdi?

Bu ülkenin saygın bilim insanlarını vatan hainliğine varacak derece suçlayanlar şimdi ekonomide yapılanları nasıl da aklileştiriyorlar… Tıpkı sokak röportajındaki karakter değişimleri gibi…

Kul hakkı diye bir şeye inanan varsa bilesiniz ki çok büyük haklar yediniz… Ben hatırlatmış olayım.

İbrahim Kahveci’nin yazısı