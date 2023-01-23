İbrahim Kahveci: Doktorlara ‘Ne olursal ol geri gel’ demeye başladılar

Şimdi başka bir piyasadan bahsedelim: Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudan istifa eden ve yurtdışına giden doktorlar için “giderlerse gitsinler” demişti.

Ve şimdi bu rest cümlesinin faturasını millet ödemeye başladı ve fatura giderek daha da artacak.

Sağlık faturasının ikinci noktası da şehir hastaneleri… Şehir içinde hastaneler kapatılıp şehir dışında kurulan dev binalarla sağlık hizmeti yürütülmeye çalışılıyor. O dev binalar müteahhitlerin ve onlara hem kira ödeniyor hem de bina içindeki sağlık hizmet giderleri… Bir bakıma bu müteahhitlere hasta garantisi verilmiş durumda. Şu kadar röntgen, şu kadar tahlil vs garantisi…Doğal olarak Sağlık Bakanlığı bütçesine de Hazine garantili müteahhitleri ortak ettik.

Bu iş nereye kadar sürdü?

Giderlerse gitsinler dedikleri doktorlar gidince (yaklaşık 10 bin civarı) bir de baktılar işin rengi değişti. Bir çok sağlık kurumunda doktor açığı ortaya çıkınca bu sefer hiç ses etmeden rest çekilen doktorlara “ne olursan ol geri gel” demeye başladılar.

Para mı? Hiç dert değil… Hem şimdiki paraları verdiler hem de emeklilikte kamudaki doktorlara yeni faydalar eklediler.

İbrahim Kahveci’nin yazısı