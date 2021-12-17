İbrahim Kahveci: Bu iki karar kesinlikle seçimin ilanı

Dün iki önemli karar açıklandı.

1- Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü.

2- Asgari ücret açıklandı: Net 4250 TL

Bu iki karar kesinlikle seçimin ilanıdır. En geç bu yaz aylarına doğru seçim olur.

Neden mi?

Çünkü bu çarpık denge sürmez. Bugün halı altına süpürülen sorunlar bizi yaz geçmeden boğacaktır.

Kısa süre içinde kur&enflasyon sarmalı verilenleri geri alacaktır. O nedenle yönetim elini hızlı tutmak zorunda.

Halkı kısa bir yalancı baharla kandırdık yoksa kara kış geliyor.

Tıpkı Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşanan kara kış gibi. Hatta bu kış daha sert ve daha bunaltıcı.

O nedenle iktidar açısından son çıkış kapısı… Başka kapı yok.

İbrahim Kahveci’nin yazısı