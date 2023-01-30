İbrahim Kahveci: Borsadaki yükseliş ne kadar sürdürülebilir?

Akıl tutulmasının en bariz örneklerinden birini borsalarda görürüz. Serbest piyasa gerçekten fiyatlandırmayı doğru mu yapar? Ya da reel fiyat ile piyasa fiyatı ne kadar uyuşur?

Bu konu muhalefet açısından da önemli… Bugün borsamızda (negatif faiz etkisi) milyonlarca yatırımcı var. Yeni yatırımcılar akın akın geldiler. Ve borsa endeksi 2021 yılındaki 1.400 seviyelerinden 5.200 seviyelerine yükseldi.

Bu yükseliş ne kadar reel ve de sürdürülebilir mi? Reel politikaya dönme durumunda borsa ne olur? Bu çok önemli bir sorun…