İbrahim Kahveci: Asgari ücretli özellikle başkanlık sistemi geldiğinden beri eziliyor

2024 yılında yeni asgari ücret 17.002 lira olarak belirlendi. Yılsonu dolar kuru yaklaşık 40 lira bekleniyor.

Biz buna kabaca yıl ortalaması kuru 35,0 lira diyebiliriz. Buna göre asgari ücretli ortalama olarak ayda 485 dolar maaş alacak. 2023 yılında dolar bazında ortalama asgari ücret maaşı 399,9 dolar ediyordu. Ve daha önemlisi 2022 yılında asgari ücretli yıl ortalaması olarak ayda 294,7 dolar maaş almıştı. Kısaca dolar bazında çok ciddi reel artış görülüyor.

Ama burada şu notu düşmek lazım: Asgari ücretin hesabında dolar kuru da tek başına baz alınamaz.

Çünkü dolar seviyesi TL’nin değerine göre yanıltıcı sonuçlar verebilir. Mesela 2008 yılında asgari ücretli ayda 379,5 dolar alırken o maaşın 2023 dolar karşılığı aylık 541,2 dolara geliyordu. Hatta 2010 yılında asgari ücretli 2023 dolar değeri ile 552,3 dolar aylık alıyormuş.

O zaman şunu mu diyeceğiz: 2024 asgari ücretli 2010 yılına göre yüzde 15 daha düşük aylık mı alıyor…

Bakın bu rakam da tam doğruyu vermiyor.

Gelin bunu 2016 yılı asgari ücretine göre yapalım. O yılın ortalama kuruna göre asgari ücretli 431,1 dolar aylık almış ama 2023 dolar değeri 551,5 dolara karşılık geliyormuş. Bakınız tekrar edeyim: Uzun vadede ABD enflasyonunu hesaba katmazsak dolar bazında rakamlar bizi çok yanıltır.

Kısaca reel dolar değerine baktığımızda asgari ücretli özellikle BAŞKANLIK SİSTEMİ geldiğinden beri eziliyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı